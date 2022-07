Hoy en Servir y Proteger, los vecinos de Distrito Sur todavía se encuentran en plena resaca emocional después de la muerte de Martina y lo ocurrido en la boda de Olga y Julio. Nadie ha superado todavía que Víctor se presentara de forma repentina al final de la boda y tratara de acabar con al vida del novio. Gracias a Fernando, su padre, que se interpuso en la trayectoria de la bala, el joven salió ileso del trágico suceso. No tanto su atacante, que fue abatido por Miralles.

Tiempo después, algunos de los habitantes de Distrito Sur han tomado ciertas decisiones que cambiarán su vida por completo. Uno de ellos es Iker. El agente ha decidido abandonar de una vez por todas el CNI para estar tranquilo junto a Luna y su hijo. Quiere mantener a los suyos a salvo y nada mejor que dejar a un lado su profesión para conseguirlo.

Carlos le propone a Espe irse de vacaciones con Sheila

Por otro lado, después de no haberse ido con la familia de su padre de vacaciones, Sheila está algo decaída y Espe se percata de ello. Esta última le comenta sus preocupaciones a Carlos y al policía se le ocurre una genial idea, o eso parece, por lo menos: marcharse de vacaciones los tres. ¿Cómo le sentará a la adolescente la propuestas de la escapada familiar?

Cerca de allí, el peso de la culpa que Hanna siente no se va. La joven ucraniana tiene miedo de que Lidia se entere por su cuenta de su pasado delictivo, por ejemplo, de su implicación en la muerte de Vlado Khan. Antes de que caiga la noche, la muchacha decide sincerarse con su novia y contarle todo. Mientras tanto, Quintero sufre una crisis y fantasea con un reencuentro con Alicia. Descubre que más va a pasar esta semana en Servir y proteger.

