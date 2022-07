En el capítulo de hoy de Amar es para siempre, Carmen se encuentra a salvo en casa de Fran, pero teme la reacción de Uriarte y su hijo cuando sepan que ha abandonado la clínica de reposo. Raúl siente que su primo le ha vuelto a pasar por encima. Pero las cosas aún pueden empeorar. Mientras tanto, Fran se encuentra cara a cara con su padre tras quince años de ausencia, como vimos en el capítulo de ayer de Amar es para siempre, y se niega a perdonar y olvidar el abandono tan fácilmente.

Consciente de que ellos ya lo han intentado todo, Marcelino pide a Sonia que les ayude con Catalina, pero la psicóloga no lo va a tener fácil. La adolescente tiene un trauma bastante fuerte. Además, Sonia tiene problema en mente: encontrar junto a Medina la manera de salvar a su “hijo adoptivo”. ¿Podrán conseguirlo?

Penélope evita decirle a Ismael que Santiago contactó con ella

Temerosa por su reacción, Penélope evita decirle a Ismael que Santiago se ha puesto en contacto con ella. La profesora debe decidir si acepta volver a ver a su marido o entregarlo a la policía. Además, no confía en que Santiago esté realmente tan enfermo como dice, pero parece ser que no miente y el diagnóstico es real.

El barrio se hace eco del éxito de un Emilio que empieza a tener problemas para compaginar su trabajo con su carrera como monologuista. Al mismo tiempo, todo el mundo habla del artículo de Leandra Chamorro y Sonia busca desesperadamente un número para leerlo y comprobar si es tan bueno como dicen. Por si fuera poco, Raúl y Coral reciben una terrible noticia sobre la salud de su futuro bebé.

