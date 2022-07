En el capítulo de hoy de Amar es para siempre, el regreso de Carmen a casa provoca un nuevo cisma con Raúl cuando esta se convierte en el gran apoyo de Coral a quien anima a aferrarse a la vida de ese bebé, algo con lo que su hijo no está de acuerdo.

Este no es el único problema al que debe hacer frente García, pues Uriarte le cuenta a los verdaderos planes que tiene para Garlo: descapitalizar la empresa para poder cerrarla. ¿Hará Raúl algo para evitarlo o se unirá a su padre? Por su parte, Fran, Fausto y Carmen se conjuran tras conocer los planes de Uriarte para la juguetería.

Carmen cierra una herida del pasado

Por otro lado, Medina recibe el primer sueldo como la Doctora Chamorro, una cantidad nada desdeñable que no puede gastarse para no levantar las sospechas de Sonia. Al chico empieza a quemarle el dinero en las manos y está dispuesto a disfrutarlo él solo para no levantar las sospechas de su novia. Mientras tanto, Santiago no está dispuesto a marcharse de casa de Penélope, y la profesora tampoco hace nada por evitarlo, para desesperación de Ismael.

Quintero trata de mediar entre Benigna y Visi, pero el orgullo de ambas pesa más que cualquier buena voluntad de arreglar las cosas. Por otra parte, Ismael está convencido de que Santiago no está siendo honesto con Penélope y pide ayuda a Rubén para descubrir si lo que este está contando a su mujer es cierto o la está manipulando. Además, Carmen cierra una herida del pasado cuando, entre la correspondencia de Fausto y Germán, encuentra una carta de amor de su marido. Descubre qué más va a pasar esta semana en Amar es para siempre.

