Esta semana en Amar es para siempre, Sonia estaba indignada con Leandra Chamorro, a quien considera una psicóloga poco seria y estaba dispuesta a acabar con ella antes de que le arrebatase el trono de las columnistas. Medina no sabía qué hacer para evitar un cara a cara entre su novia y Leandra propuesto por un famoso programa de radio. El debate terminó con Sonia hundida, en el último capítulo de Amar es para siempre.

Penélope accedió a que Santiago pasase sus últimos días en casa, sin llegar a delatarle. La maestra se volcó en ayudar a Santiago ajena a que las intenciones de su marido no son tan nobles como ella piensa. Ismael intuía cuál era el verdadero motivo por el que Penélope le había estado evitando estos días y decidió comprobar si se equivocaba. El expresidiario encajó con rabia e incomprensión el regreso de Santiago a casa de su amada y estaba decidido a delatarle a la policía.

Sonia intentó poner en evidencia a la doctora Chamorro

Enterado de la desgracia relacionada con el futuro bebé, Fran trató de mostrar a Coral y Raúl todo su apoyo, pero este último tenía mucho rencor hacia su primo y ambos se volvieron a enzarzar de forma violenta. Uriarte, por su parte, no cedía a los deseos de su hijo de despedir a Fran porque alguien había hecho un curioso encargo.

Cristina decidió ayudar a Rubén a investigar las causas de una posible intoxicación como origen de los casos de neumonía que seguían apareciendo. El médico, por su parte, rompió las barreras y se lanzó a robarle a la abogada un beso que por inesperado no dejó de ser deseado por ella.

Fran y Fausto unieron fuerzas para descubrir lo que ocurrió realmente con Candela y dar con la persona que le arrebató la vida. Al mismo tiempo, Raúl tomó una decisión inesperada para apoyar a su mujer: pedirle a Carmen que regresase a casa con ellos. Carmen regresó a casa y, victoriosa, se enfrentó a Uriarte con renovadas fuerzas.

