Hoy en Servir y Proteger, Iris se muda con Lidia y tiene su primera cita con Alberto, que coloca un micro en el piso para espiarla y así poder obtener toda la información que le interesa acerca del caso del famoso Fantasma. Al joven no le importa usar a la recién llegada inspectora para cumplir con sus objetivos. ¿Se dará cuenta Iris de lo que está sucediendo?

Carlos e Inés comienzan a sospechar de Marián, la novia del hombre asesinado, como adelantamos en el resumen de Servir y proteger de esta semana. Creen que pudo ser ella y no Soledad quien acabó con la vida de Domingo. Tras un interrogatorio más que intenso, la mujer se termina desmoronando y confiesa que ella es la única culpable del crimen cometido aquella noche.

Por otro lado, Matías acaba cansándose de las intromisiones de Antonio en su forma de trabajar y discute con él. La relación entre ambos médicos, que ya empezó mal, termina por fracturarse del todo. Mientras tanto. Néstor descubre que Gael ha pedido dinero a un peligroso prestamista y se preocupa por las consecuencias que pueda tener para con él.

Lidia quiere que Julia sea la abogada de Hanna

Lidia decide contratar a Julia para que represente a Hanna. Cree que la abogada puede ser pieza clave para lograr que su chica salga de prisión. Al mismo tiempo, Isa tiene un percance en el metro y Bremón se preocupa. El excomisario, además, mueve sus hilos para conseguirle un puesto mejor a su hija en su trabajo, algo con lo que ella no está de acuerdo.

El operativo para detener al Fantasma sale mal cuando Alberto, en el último momento, se presenta allí y se descubre que estaba espiando a Iris. Mientras tanto, en el interior de la prisión, Vega recibe una fuerte paliza por parte unas presas que descubren que es policía.

