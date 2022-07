Hoy en Servir y Proteger, Iris sigue investigando el caso del Fantasma y ha dado con una posible pista que podría llevarlos hasta el buscado criminal. A esta nueva noticia que recibe la inspectora, se le suma otra. Parece que Alberto está mostrando un interés romántico en ella. Sin embargo, la joven no confía del todo en el recién aparecido y se resiste a caer ante sus encantos.

Por otro lado, Inés y Carlos trabajan juntos en el caso de Domingo. Ambos policías creen que Soledad pudo matar al hombre en defensa propia cuando todavía tenía la burundanga en el cuerpo y, por eso, no recuerda nada de lo sucedido durante aquellas trágicas horas. No obstante, una tercera persona presente en la escena del crimen podría alterar por completo esta teoría.

Antonio no congenia con Matías, su sustituto

En el centro de salud, Antonio conoce a Matías, su sustituto, en el capítulo de ayer de Servir y proteger, y no congenian. Parece que ambos doctores tienen formas muy diferentes de entender la medicina y a sus pacientes. Al marido de Miralles se le hace cuesta arriba cumplir con los días de baja y delegar funciones en el recién llegado. Mientras tanto, Vega es trasladada a Cerro Alto y se encuentra con Hanna.

Los comentarios no tardan en viajar entre las presas y Hanna se entera de que Vega intentó matar a Quintero. Su relación con ella se tensa todavía más e idea alguna que otra forma de hacerle pagar por lo que hizo con Fernando. A su vez, a Iris empieza a gustarle Alberto, pero se descubre que este solo quiere utilizarla.

