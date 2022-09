En Amar es para siempre esta semana, Supermercados Sanabria se preparó para su inauguración y Manolita y Nieves ultimaron los detalles. Pero no era el único local que estaba a punto de abrir sus puertas en la Plaza de los Frutos. Por fin llegó el día de la inauguración. Los Gómez y los Rodríguez estaban felices y nerviosos. Sin embargo, por desgracia, las cosas no salieron como ellos esperaban. Alguien parecía haberles boicoteado.

Por otro lado, Ciriaco y Andrea habían iniciado una relación a escondidas de todos, especialmente de la novia oficial del muchacho, Ana Mari, que vivía en la inopia ajena a que el pequeño de los Gómez quería romper con ella, como vimos en el capítulo de ayer de Amar es para siempre. Tras el regreso de la inocente muchacha, Andrea no sabía si fiarse de su amante o no. Mientras tanto, Carballo era incapaz de olvidar la desaparición de su padre… y Cristina no podía dejar atrás el recuerdo de Rubén.

Lorenzo Bravo le pidió a Benigna que se encargase de encontrar un nuevo gerente para el King´s. Aunque sobrepasada, esta aceptó. A su vez, la llegada de doña Paz a la plaza despertó viejos fantasmas en Pelayo con quien la farmacéutica tuvo sus más y sus menos. Por su parte, Marcelino obligó a su padre a revelar qué ocurrió realmente entre él y doña Paz, la Hidra de Maravillas.

Carballo conoció a un interesante hombre llamado Jorge

Empujada por Luján, Carballo por fin encontró un propósito por el que seguir adelante. Pasaron los días y la investigación de la supuesta estafa llevó a la policía a conocer a un interesante hombre, Jorge, con quien parecía congeniar. La agente recibió una inesperada sorpresa al descubrir que su pretendiente un simple estafador. A pesar del error, Luján cumplió con su palabra y le mostró las pruebas que tenía de que su padre había huido.

Por otro lado, Visi discutió con Sebas y le confesó a Benigna el verdadero motivo por el que rechazaba intimar con él y es que, desde hace tiempo, tenía ciertos dolores y malestares. Intuytó que algo no iba bien. Una visita al ginecólogo le sacó de dudas. Mientras, Ana Mari descubrió que era Andrea quien salía con Ciriaco y, a diferencia de lo que todo el mundo pensaba, se propuso reconquistar a su ya exnovio.

Paz abrió la farmacia y humilló a Pelayo. Éste, despechado, intentó sabotear su negocio. Al mismo tiempo, el hijo de doña Paz, Hugo, se presentó en la Plaza de los Frutos para sorpresa de su madre.