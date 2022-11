Esta semana en Servir y proteger, desde que aceptó el dinero de Lorenzo para pagar una cuantiosa deuda, los problemas para Gael no han hecho más que aumentar. Ahora, no solo él está en peligro, sino, también, su hija Cata, quien se ha convertido en el centro de sus amenazas, como vimos la semana pasada en Servir y proteger El dueño del Moonlight no encuentra otra salida para proteger a la joven que ofrecerse a trabajar para el mafioso.

Su idea, aunque no es mala del todo, tiene una serie de consecuencias que él no había contemplado: su relación con Julia empieza a resquebrajarse. La abogada se enfrenta a su novio después de que este la dejara plantada por acudir a una llamada de Lorenzo. La mujer tiene miedo de que Gael esté de nuevo en malos pasos y, esta vez, no pueda ayudarle.

Por otro lado, es víctima de un nuevo intento de asesinato en prisión. La reclusa está desesperada, pues cree que le será muy complicado salir viva de Cerro Alto. Así pues, comienza a pensar en una idea que no es tan descabellada como parece: fugarse para proteger su vida ¿Logrará salir sana y salva de los ataques orquestados por Lorenzo en su contra?

Iris anima a Isma a buscar a su madre y retomar el contacto con ella

En comisaría, Iris anima a Isma que retome el contacto con su madre. Sin embargo, él tiene sus dudas y así se lo hace saber a su compañera de trabajo. Por si esto fuera poco, el chico se ha quedado sin lugar en el que vivir. María se ofrece a tenerle en casa en lo que encuentra otro apartamento para quedarse.

Por otra parte, Miralles ha vuelto a comisaría y ha retomado sus funciones con más ganas que nunca o, por lo menos, eso es lo que parece. La policía, incluso, cancela su viaje a Verona para organizar un operativo, lo que no sienta muy bien a Antonio.