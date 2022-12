Esta semana en Servir y proteger, Pilar sufrió un accidente y comenzó a sospechar que alguien manipuló su coche. Por supuesto, no dudó en culpar a Lorenzo de lo ocurrido. Finalmente, la celadora se unió a Vega y decidió apoyarla en su plan de fuga: «Estaré a tu lado para lo que necesite. Ya me he dado cuenta del peligro que corres». Sin embargo, las cosas no salieron como ellas esperaban y en el último momento, se produjo un giro de los acontecimientos.

Después de la inesperada huída, la policía siguió buscando a Vega, que permaneció oculta en la costa, intentando encontrar la manera de salir del país. Decididas a conseguir el dinero necesario para emprender una vida nueva en el extranjero, tanto ella, como Pilar, deciden regresar a Distrito Sur y poner fin al martirio que suponía para ellas la existencia de Lorenzo.

Por otro lado, Saúl espió a Fabián en la consulta para intentar conseguir información policial. Mientras tanto, la relación entre Isidro y Noemí se hundió cuando esta le confesó lo que sucedió con Lorenzo. Todo parecía indicar que el matrimonio no volvería a ser el mismo luego de una revelación tan sorprendente.

Cata trató de animar a Isma tras sufrir un duro revés

Iris puso tras la pista de sus familiares a Isma. La joven estaba centrada en sus pesquisas cuando recibió una noticia inesperada: estos habían muerto. Cata consoló a Isma por el fallecimiento de su familia, pero protagonizaron un desencuentro inesperado Además, el chico comenzó a trabajar junto con Iris en la UIT, lo que produjo chispas entre los dos. A su vez, Gabriel denunció a Yolanda con nefastas consecuencias para ella.

La policía organizó un operativo para detener los coches robados que conducía Gael para Lorenzo. También, se pusieron manos a la obra con caso de Boi y estuvieron a punto de saber toda la verdad. Es más, varios agentes se personaron en casa de los Galván, para interrogarles sobre la muerte del chico. Además, Aldana investigó la actuación de Yolanda con su habitual crudeza.