Hoy en Servir y proteger, Pilar sufre un grave accidente y sospecha que alguien manipuló su coche. Por supuesto, no duda de que Lorenzo está detrás de esto. Sabía que negarse a su petición de asesinar a Vega a cambio de dinero podría traerle consecuencias, pero no hasta este nivel. Así pues, sopesa ayudar a la exinspextora a salir de prisión para salvar su vida.

Por otro lado, Saúl espía a Fabián en la consulta para intentar conseguir información policial ¿Cómo reaccionará el psicólogo cuando descubra las tretas de su “novio”? Mientas tanto, la relación entre Isidro y Noemí se hunde cuando esta le confiesa lo que sucedió con Lorenzo. El peso de la culpa era demasiado grande para seguir callando semejante secreto: «Siento mucho lo que ha pasado y el daño que te estoy haciendo ahora mismo».

Iris recibe una noticia sobre los familiares de Isma

En comisaría, Iris pone tras la pista de sus familiares a Isma. Todo parece ir bien, pero la inspectora recibe una noticia inesperada acerca de esta investigación tan personal. A su vez, Pilar y Vega llevan a cabo su fuga, pero las cosas no salen como esperaban. Ahora deberán reconducir todo su plan si quiere salir bien libradas de la huída.

Gabriel denuncia a Yolanda con nefastas consecuencias para ella. Fabián ya le dijo a la agente que no estaba preparada para regresar a su trabajo y ahora está viendo que el psicólogo tenía toda la razón: «No he superado la muerte de Iván y todavía me afecta». Paralelamente, la policía organiza un operativo para detener los coches robados que conduce Gael para Lorenzo. Descubre más de lo que va a pasar esta semana en Servir y proteger.