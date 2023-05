Hoy en La Promesa, Simona, por fin, se decide a revelarle a Candela el gran secreto que le ocultaba. La mujer está nerviosa por confesarle la verdad, pero no le queda otro remedio si no quiere perder la relación con su grana miga en las cocinas. Por otra parte, Curro estalla contra su padre Lorenzo después de que Cruz le haya revelado que él es el culpable de que Eugenia esté en silla de ruedas.

Lorenzo reconoce su culpa, pero le pide a Curro otra oportunidad. Quiere comportarse por fin como un padre: «Te prometo que no voy a volver a ser violento contigo. Sé que nunca te he cuidado como debería, pero eso va a cambiar». Mientras, Manuel está muy confundido y empieza a sospechar que han manipulado sus recuerdos. No puede seguir adelante con su vida marital con Jimena sintiéndose así y planea descubrir toda la verdad, como vimos en el capítulo de ayer de La promesa.

Alonso le muestra una copia del testamento a su mujer

Por otro lado, Jimena, que tiene miedo ante un posible abandono de Manuel, hace que Jana tenga que marcharse por unos días a servir en la casa de sus padres. Esto último hace sospechar a su marido, que no entinen por qué su esposa ha decidido, de golpe y porrazo, prescindir de los servicios de una de las doncellas más trabajadoras del palacio.

Cerca de allí, Curro y su padre se han reconciliado y ahora tienen claro cuál es su enemigo común: Cruz. Mientras tanto, Alonso le muestra una copia del testamento a su mujer. Como se temían, la mitad de la herencia irá a manos de Lorenzo.