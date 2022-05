La belleza y sensualidad de la joven actriz Melis Sezen, que interpreta a Derin en Infiel, es indudable. Sin embargo, hasta ahora ha demostrado sus grandes dotes como actriz independientemente de su físico. En España la hemos visto solamente en el papel de la posesiva y celosa mujer de Volkan (Caner Cindoruk), pero su manera de actuar y de introducirse en el personaje ha cautivado al público. Eso la hizo merecedora de un Premio Mariposa de Oro en su última edición, que tuvo lugar en diciembre. Pues bien, ahora el vestido que lució precisamente esa noche ha provocado una polémica, que muchos han tachado de machista.

Ha sido un exdiputado llamado Ahmet Çakar, quien recientemente ha hecho mención al escote del vestido que llevaba Melis Sezen en aquella ocasión, y no precisamente en positivo. Lo dijo durante una entrevista que le hicieron en la televisión turca: "No sé ni su nombre, pero estaba en la gala ese día. Llevar ese traje es un delito por ley, un delito que no es objeto de denuncia. El escote se muestra en una sociedad abierta, pero este desciende desde el pecho hasta el ombligo, sin sujetador. ¿No es eso lo peor de la inmoralidad?".

Las palabras del político han generado en seguida un aluvión de respuestas, sobre todo de compañeras de la actriz, como Hazal Kaya (Nuestra historia) o Aybüke Pusat (En todas partes, tú). "Abogados, ¿están hablando del escote y el cuerpo de una mujer que tendría la edad de su nieto? ¿La violencia contra la mujer es un delito o un ataque? Si hay un crimen, eres culpable. Ahógate en tu moral", escribió la primera. También el compañero de reparto de Sezen en Infiel, Caner Cindoruk, que interpreta a Volkan, salió en defensa de la actriz.



En 🇹🇷 no es fácil alzar la voz, pero lo han hecho por ej. la cantante Hadise Açıkgöz, y los actores Caner Cindoruk, Demet Evgar y Kerem, en su rechazo a la actitud de un ex diputado al comentar el 👗 que la actriz Melis Sezen llevó a la Gala Pantene#AhlaksızlıkSizinKafanızda pic.twitter.com/agsGDkcBlr — Juli ❤️🛎️🚪Kerem & SÇKapımı's (@DBJuliB) May 12, 2022

La propia Melis, que mantuvo silencio durante uno días, acabó saliendo en público, a través de su Instagram, donde publicó una de las fotografías de aquella gala, cuando recibía su premio. "No había compartido esta foto; estaba atrapada dentro de mí. Las mujeres somos fuertes, seguiremos logrando grandes cosas y brillando en todos lados. Lo que nuestra alma desee. Que esta luz llene e ilumine los corazones de todos", escribió queriendo quitar importancia al comentario sobre la estética y centrándola en el reconocimiento de ese día.

Además, a continuación ha querido lucir más todavía su espectacular figura, compartiendo algunas fotografías en Bali, donde exhibe todo su atractivo vestida con la parte superior de un bikini y una falda larga abierta en un lateral.

