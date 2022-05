La desaparición de HIkmet pone muy nervioso a Han, pues cree que su padre ha sido raptado por el mismo hombre que le secuestró a él. Decide no preocupar a sus hermanas mayores, por lo que le pide a Neriman que se quede con Safiye: “Le dirás que papá está conmigo y que nos adelantamos para llegar pronto a casa”. Mientras, él coge el coche y se marcha con Ceylán en busca del anciano.



La mujer nota que su novio está a punto de perder el control y le pide que se baje del vehículo: “A partir de ahora conduciré yo”. A mitad de camino, Han recibe una llamada de teléfono de Bayram, el portero de su edificio. El conserje le dice que su padre ha regresado a casa con un hombre extraño y están jugando en la entrada de su puerta al ajedrez.

Minutos más tarde, Han llega hasta su hogar y observa con sus propios ojos que lo que le dijo Bayram era cierto. Su padre está en perfectas condiciones y juega tranquilamente al ajedrez con su secuestrador. El hombre no entiende qué está pasando, ni qué es lo que quiere el extraño de él y de su familia.

Safiye recrimina a Han su actitud

Antes que pueda encontrar respuesta a estas cuestiones, Safiye hace acto de presencia junto con Naci y regaña a Han por haberse llevado, supuestamente, a su padre sin decirles nada: “Eres un insensato. Papá no puede madrugar tanto”. Luego, dirige su mirada hacia el desconocido que los acompaña y pregunta sobre su identidad. El secuestrador de Han y de Hikmet se presenta ante ella Ömer, un antiguo compañero de colegio de su hermana.

Tras despedirse de la familia al completo, se marcha escaleras abajo. Han, que no está dispuesto a dejar las cosas así, le persigue hasta la entrada del edificio y de un golpe le empuja contra la pared. Está a punto de pegarle cuando Ceylán acude a parar la disputa entre los dos ¿Están los Derenoglu en peligro por culpa de Han?

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io