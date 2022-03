Bergüzar Korel y Halit Ergenç se casaron en 2009 y tienen tres hijos.

Poco después de que naciera su tercera hija, Leyla, el pasado mes de noviembre, la querida pareja de actores turcos Bergüzar Korel y Halit Ergenç han decidido cambiar de aires e instalarse en Londres a vivir. Fue aproximadamente en enero cuando la recordada Sherezade de Las mil y una noches empezó a compartir imágenes de su experiencia en la capital británica, y poco después dejó claro que habían ido para quedarse al publicar fotografías de su nueva casa y de sus paseos con sus tres hijos por la ciudad.

La cotizada actriz es una gran aficionada a las redes sociales y comparte todo lo que puede con sus seguidores, por eso, ya han sido muchas las situaciones que ha mostrado de su estancia en Londres: con su hijo Han en brazos cerca de su nuevo hogar, decorando los distintos espacios de su casa londinense, disfrutando de unos ricos pasteles toda la familia en alguna pastelería de la ciudad... Incluso, ha compartido una fotografía con motivo del segundo cumpleaños de su segundo hijo.

Aunque ni ella ni su esposo han comentado nada de los motivos que les han llevado a mudarse con toda la familia a Gran Bretaña, posiblemente tenga que ver con proyectos profesionales -seguramente de Halit Ergenç, ya que Bergüzar está ahora volcada en los cuidados de su pequeña, de cuatro meses-, aunque quizás también desean dar una educación más europea y británica a sus retoños.

Los últimos proyectos de Bergüzar Korel y Halit Ergenç

La bella Bergüzar Korel lleva cuatro años sin aceptar ningún proyecto como actriz. Está dedicada a la publicidad, que le ocupa menos tiempo y le permite ocuparse de los niños. La serie Kanlı Yayın (Transmisión sangrienta) de la plataforma digital Exxen iba a suponer su regreso a la televisión después de tres años, pero al saber que estaba embarazada de Leyla tuvo que retirarse. Su última telenovela fue en 2018, Vatanım Sensin (Tú eres mi país), que también protagonizó su esposo Halit Ergenç, al igual que Las mil y una noches.

Por su parte Halit, terminó en 2020 la popular serie Babil, que protagonizaba, y más tarde, ha participado en dos películas, El dilema de Aziz, en 2021, y Drunk of love, en 2022. Esta última, con Ibrahim Çelikkol, Hande Erçel y Bensu Soral, entre otros actores, se encuentra todavía en post producción.

Bergüzar y Halit se casaron en 2009 y tienen tres hijos: Ali, nacido en 2010, Han, en 2020, y Leyla, el 3 de noviembre de 2021.

