Ha sido el culebrón de los últimos meses: Hande Erçel y Kerem Bürsin, ¿habían roto o no? Tras un año de idílico romance, románticas fotografías y mensajes cariñosos, los actores turcos protagonistas de Love is in the air sufrían una crisis. Muchos pensaron entonces que sería algo pasajero, pero la pareja empezó eliminando algunas de sus fotos de sus cuentas de Instagram y borrando al otro de entre sus seguidores. Erçel lo tuvo más claro desde el principio, pues ella puso fin a todo rastro de su hasta entonces novio de forma radical, antes que él. Y el motivo podría haber quedado claro ahora: mantiene una nueva relación con otro actor, Kaan Yıldırım.

Fue en medio de esa 'guerra' entre Kerem y Hande cuando ella era pillada por los fotógrafos turcos saliendo de un bar de copas de Estambul acompañada de este otro apuesto intérprete, al que conoció 2019 cuando ambos trabajaron juntos en la serie Halka y con el que al parecer se habría reencontrado. En aquel momento, la actriz echó balones fuera con un "No hablemos de esto ahora. Charlaremos en un mejor momento", al regresar pocos días después de un viaje a Milán con su hermana Gamze.

Hande Erçel y Kaan Yildirim, en Londres

Sin embargo, poco después, unas misteriosas fotos hechas en Londres volvían a desatar los rumores. Aparecían de espaldas, pero las botas que ella llevaba puestas se identificaron como las mismas que usó Hande en ese viaje y que se podían ver en fotos compartidas por ella misma en su cuenta de Instagram. Y finalmente las palabras de Erçel se han interpretado como una confirmación: "Estoy muy bien, todo está bien", ha dicho tras ese viaje.

La actriz, que es dada a desmentir inmediatamente rumores que no tienen base real, no ha dicho de momento claramente que ha comenzado un nuevo romance con Yildirim, pero esas palabras implican una aceptación de lo que se está rumoreando.

Así pues, Erçel, que tiene previsto estrenar entre septiembre y octubre en Turquía e Irán, la primera película de su carrera Mest-i Aşk, donde trabaja con İbrahim Çelikkol -a quien pronto veremos en Tierra amarga-, habría olvidado pronto al que fue su novio desde enero de 2021, Kerem Bürsin, para refugiarse en brazos de otro, en el que podría haber encontrado lo que le falló entonces. Mientras tanto, también el actor, que ha estado recientemente en España hasta en dos ocasiones, podría haber iniciado un romance con la actriz mexicana Stephanie Cayo.

