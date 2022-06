Divinity sigue apostando por las ficciones turcas y lo hace con la adquisición de dos nuevas ficciones que se unirán a Te como a series, su sello temático de larga duración. La primera es El juego de mi destino y narra historia de una madre de dos hijos que trata de proteger y sacar a delante a su familia frente a la adversidad. La segunda, En el corazón de la ciudad, en la que Kerem Bürsin (protagonista de Love is in the air junto a Hande Erçel) encarna a un marinero que, en su regreso a Estambul, su ciudad natal, conoce a una hermosa joven junto a la que vivirá la aventura de su vida.

La crítica internacional y el universo digital se han rendido a ambas series: el primer episodio de El juego de mi destino, protagonizada por Öykü Karayel (Amor de contrabando y Kuzey Güney) y Akin Akinözü (Hercai), con 2,7 y 3,4 millones de seguidores en Instagram, respectivamente, fue visto 4 millones de veces en YouTube en menos de una semana.

Por su parte, Kerem Bürsin, protagonista masculino de En el corazón de la ciudad que cuenta con legiones de seguidores en redes sociales y suma 10,5 millones de fans en Instagram, fue galardonado con el Premio al Mejor Actor del Seoul International Drama Awards en 2017 por su interpretación en esta serie.

Estambul, escenario de En el corazón de la ciudad

Nuevas ilusiones y temores del pasado se entrelazan en el eje argumental de En el corazón de la ciudad, serie que reúne en su elenco estelar a Kerem Bürsin y Leyla Lydia Tugutlu (Dulce venganza, Mi hija). La acción arranca cuando Ali, un atractivo tripulante de un barco de carga, que fue testigo durante su infancia del asesinato de su madre, se ve obligado a desembarcar en Estambul, su ciudad natal.

En la capital turca, su destino se cruzará con el de Derin, una encantadora bailarina de la que se enamorará a primera vista. Siguiendo a esta bella mujer, Ali se verá inmerso en la aventura de su vida, en la que el amor lo llevará a recobrar la conexión con Estambul, una ciudad que consideraba parte de su pasado.



Romance, traición y resiliencia en las tramas de El juego de mi destino

Öykü Karayel y Akin Akinözü encarnan a la pareja protagonista en El juego de mi destino, ficción centrada en la figura de Asiye, una madre cuyo mundo se viene abajo cuando su hija Nergis es atacada por un vecino, obligándola a sacrificar su bienestar para poder brindar a sus dos hijos un futuro mejor. Cuando Mahir, un apuesto desconocido, los acoge en la casa de su familia, los Derminhan, ella se sorprende al encontrarse allí con su exmarido Cemal, que la abandonó hace años.

Asiye se debatirá entre Cemal, casado con Helin Derminhan, y Mahir, por quien siente una irremediable atracción. En la asfixiante atmosfera de la mansión Derminhan, marcada por la traición, los celos y el romance, Asiye tratará de dejar atrás el drama del pasado y encontrar su felicidad y la de sus hijos.

