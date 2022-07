Tras los acontecimientos de los capítulos 47 y 48 de Pasión de Gavilanes en los que Juan y Norma creyeron que quien casi acabó con la vida de Gabriela, quería, en realidad matar a Jimena, en la emisión de la primera parte del capítulo 48 de Pasión de Gavilanes Bertha intenta contarle a Norma y Jimena sobre la mujer que la empujó del segundo piso, pero uno de los médicos la interrumpe y les pide que la dejen descansar. La mujer, haciendo caso a los doctores, toma la decisión de revelarle lo ocurrido a su patrona cuando mejore.

Más tarde, Norma se reúne con su familia para cenar y aprovecha la oportunidad para preguntarle a los mellizos dónde estaban la noche anterior. Erick y León, que no quieren contar nada acerca del altercado con el extorsionador, inventan que aceptaron la invitación de unos empresarios interesados en los caballos de la hacienda. Norma no se queda conforme con la explicación de sus hijos y le pide a Juan que hable con ellos: “Siento que nos están ocultando algo”.

El mayor de los hermanos Reyes le promete a su esposa que tomará cartas en el asunto: “No te preocupes, mi amor, si están escondiendo algo, lo sabré al instante”. Cerca de allí, Jimena recibe en su casa la visita sorpresa de su madre Gabriela y de Demetrio Jurado, quien sugiere salir a una de las terrazas a observar los terrenos. Mientras están en los exteriores de la vivienda ocurre una tragedia provocada, como no, por Romina.

Gabriela llega a casa de Jimena acompañada de Demetrio

Después de que su madrina le contase que Óscar jamás dejaría a Jimena para casarse con ella, Romina enfurece, agarra la escopeta y sale decidida a asesinar a su rival por el amor del padre de su hijo. Sin embargo, Gabriela se interpone sin darse cuenta y recibe el disparo que iba dirigido a su hija.

Al escuchar el proyectil, Óscar, que estaba en su habitación, sale en busca del atacante, pero no encuentra nada que lo lleve hasta Romina. Entretanto, esta se refugia en su cabaña y le advierte a Duván que si alguien pregunta por ella debe decir que estaba descansando en casa porque está muy enferma.

