Con otro aspecto, más formal, sin barba y con el cabello peinado diferente, así nos sorprenderá Ángel de Miguel a su llegada a la historia de Pasión de gavilanes 2 muy pronto. El actor valenciano de 39 años ya nos acompaña todas las tardes en La 1 de RTVE convertido en Iker Lemos, el carismático agente del CNI de Servir y proteger, que acaba de regresar a Distrito Sur. Ahora, hará doblete: también lo veremos los miércoles por la noche en Telecinco en el papel del hacendado Albin Duarte, un pretendiente para Norma Elizondo (Danna García) en Pasión de gavilanes 2.

Albin es un hombre elegante y viril, un galán que conquista a las mujeres allá donde va aunque no se lo proponga. Además de hacendado, se dedica a los negocios y forma parte del jurado internacional de los caballos de paso fino. Por eso llega a San Marcos, donde, aparte, le une una buena amistad con Andrés Reyes (Jerónimo Castillo), el hijo de Sara (Natasha Klauss) y Franco (Michel Brown). Su aparición despierta los celos de Juan Reyes (Mario Cimarro), que ve cómo presta una atención excesiva a su esposa Norma y la colma de piropos.

Telemundo Getty Images

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

¿Quién es Ángel de Miguel?

Nació en Villarreal (Castellón) y pronto se trasladó a Valencia para cursar estudios de Interpretación. Entre sus primeros trabajos figura Cuéntame cómo pasó, en 2015, donde participó tan solo en un episodio. Más tarde dio el salto a Antena 3, a la serie diaria El secreto de Puente Viejo, donde estuvo desde 2016 hasta 2017 convertido en Hernando Dos Casas.

Ese trabajo le brindó la popularidad que después lo ha llevado a formar parte del elenco principal de Servir y proteger, donde ya estuvo de 2018 a 2019 y donde se ha reincorporado en marzo, con su personaje de Iker Lemos, uno de los que más protagonismo va a acaparar en esta temporada.

Además de su participación en la serie de Netflix Valeria (1 capítulo) y la telenovela colombiana de RCN Lala's Spa (15 capítulos), Ángel de Miguel llega ahora a Pasión de gavilanes 2, sin su ya característica barba recortada que cautiva todas las tardes en La 1, pero sin perder un ápice de su atractivo que hará tambalear el matrimonio entre Norma y Juan.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io