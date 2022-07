Tras los acontecimientos de los capítulos 47 y 48 de Pasión de Gavilanes en los que Juan y Norma creyeron que quien casi acabó con la vida de Gabriela, quería, en realidad matar a Jimena, en la emisión de la continuación del capítulo 48 de Pasión de Gavilanes comprobamos que la vida de Gabriela está en peligro, aunque pronto se estabiliza gracias a la intervención médica y a la ayuda de su amigo Demetrio, quien le dona sangre. Aunque toda la familia se lo agradece mucho, a Gaby aún no le inspira desconfianza. Luego, Norma y Juan analizan el ataque y concluyen que fue un atentado en contra de Jimena, pero prefieren esperar a que la paciente esté fuera de peligro para compartir sus sospechas con el resto.

Por su parte, Romina se refugia en su cabaña y le advierte a Duván que si alguien pregunta por ella debe decir que estaba descansando en casa porque está muy enferma. Mientras tanto, Juan confronta a su hermano Óscar y le exige que hagan una denuncia a las autoridades. Posteriormente, Jimena le reclama a su esposo, siente que él defiende y protege a la mujer de la casa del molino.

Norma y Juan se enfrentan a Óscar

Al día siguiente, Norma y Juan visitan a Óscar y Jimena para hablar acerca del ataque que recibió doña Gabriela. Óscar sugiere que no tienen forma de confirmar el supuesto delito y afirma que solo se trata de simples sospechas. “¿Qué motivos tendría para dispararle a Doña Gabriela? Mientras no tengamos pruebas no podemos culparla”, dice Óscar, quien no quiere responsabilizar a la mujer del ataque.

Ahora queda por descubrir hasta dónde llegarán Romina y su madrina con tal de vengarse de las Elizondo y los Reyes. Por otro lado, Pedro desaparece y su novia está en su búsqueda. Para encontrar algún paradero del hombre, su amada va en búsqueda de su abuela y le pide ayuda para ubicarlo.

