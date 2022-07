Tras los acontecimientos de los capítulos 47 y 48 de Pasión de Gavilanes en los que Juan y Norma creyeron que quien casi acabó con la vida de Gabriela, quería, en realidad matar a Jimena, esta semana, en los capítulos 48 y 49 de Pasión de Gavilanes, hemos sufrido porque la vida de Gabriela estaba en serio peligro, aunque pronto se estabilizó gracias a la intervención médica y a la ayuda de su amigo Demetrio, quien le donó sangre para evitar que falleciera. Aunque toda la familia se lo agradeció mucho, a Gaby aún no le inspiró desconfianza y dudó de que la acción del hombre fuera desinteresada.

Tras el ataque que recibió la matriarca de las Elizondo, Norma y Juan analizaron lo sucedido y concluyeron que fue un atentado en contra de Jimena, pero prefirieron esperar a que Gabriela estuviese fuera de peligro para encontrar la verdad: “Es mejor que primero se calmen las aguas, no es necesario remover ahora el avispero”.

Por su parte, luego de dispararle a doña Gabriela, Romina se refugió en su cabaña y le advirtió a Duván que si alguien preguntaba por ella, debía decir que estaba descansando en casa porque estaba muy enferma. Pasado el susto, Juan confrontó a su hermano Óscar y le exigió que hiciera una denuncia a las autoridades. Jimena se enfrentó también a su esposo, sintió que él defendía y protegía a la mujer de la casa del molino, a la que todos creían culpable.

Adela buscó a Pedro en casa de su abuela

“¿Qué motivos tendría para dispararle a Doña Gabriela? Mientras no tengamos pruebas no podemos culparla”, dijo Óscar, quien no quería responsabilizar a la mujer del ataque por miedo a que esta revelase el secreto que ambos compartían. Ahora quedaba por descubrir hasta dónde llegarían Romina y su madrina con tal de vengarse de las Elizondo y los Reyes.

Por otro lado, Pedro desapareció y su novia estaba en su busca. Para encontrar alguna pista que le llevara al lugar en el que se encontrase el hombre, su amada apareció donde su abuela y le pidió ayuda para ubicarlo. Por su parte, Sara no tuvo las cosas fáciles, pues los constantes recuerdos con Franco la mortificaban más que antes.

