Para olvidarse de la traición de Óscar en el anterior capítulo de Pasión de Gavilanes, Jimena se enfoca en escoger a los modelos del desfile de su nueva colección, y en medio de su búsqueda recibe la llamada de Javier Ángel, un viejo amigo que aparece en el momento indicado para trabajar con ella.

A pesar de sus celos, Óscar acepta que el atractivo amigo de su esposa se una al desfile. Reyes intenta controlarse, pero la negativa de Jimena a escucharlo y las atenciones de Javier Ángel con su esposa lo vuelven loco en Pasión de Gavilanes.

Cuando Óscar visita a su hermano Juan, los mellizos aprovechan la oportunidad para aclarar las cosas con su tío. Después de que este último revele que le disparó a Pedro Millares, Erick y León se disculpan por ocultarle la verdad y le agradecen por su ayuda.

Erick y León investigan el paradero de Pedro Miralles

Una vez más, Óscar y los mellizos trabajan en equipo para rastrear a Adela y averiguar lo que la policía sabe sobre Pedro. Aunque las autoridades encontraron a Millares prefieren mantenerlo en secreto para descubrir la verdad sobre su ataque, el paradero de la hermana de Félix Carreño y al asesino el profesor Genaro.

Por lo pronto, Erick y León visitan la casa donde vivía Adela y Pedro, hablan con el dueño de la vivienda y descubren que ella se mudó poco después de la desaparición de su novio, y que la policía también lo está rastreando.

Por otro lado, Adam, el vaquero que está obsesionado con Norma, insiste en acercarse a la esposa de Juan y aprovecha que ella está sola en su oficina para acosarla e intentar propasarse. ¿Llegará Juan a tiempo para salvar a su amada?

