Las palabras de Romina en prisión atormentaron a Jimena en Pasion de Gavilanes 2. La mujer le reveló que Óscar y ella tuvieron otros hijos, aparte de Duván, y que, a pedido de su esposo, tuvo que interrumpir su embarazo en dos oportunidades. Además, le dijo que él siempre había estado con ella mientras fingía en su matrimonio. La conversación logró perturbarla y terminó desvaneciéndose por la situación.

Jimena decidió irse a vivir con Sara, quien tenía que lidiar con Demetrio Jurado. El hombre, amigo de su madre quiere, a como dé lugar, estar con ella, pero la hermana de Norma y Jimena no desea saber nada él, pues todavía sigue enamorada de Franco. Ese día, todos los Reyes Elizondo fueron invitados al Bar Alcalá para ver la tan esperada presentación de Muriel. Aunque en principio se negaron a ir, finalmente aceptaron.

Jimena se mostró muy preocupada por el pequeño Duván

En el camino, Jimena, Sarita y Gaby tuvieron una conversación. En ella, la todavía esposa de Óscar confesó que estaba muy dolida por todo lo que estaba pasando, pero que estaba decidida a pasar la página; sin embargo, su única preocupación ahora era Duván. Su sobrina le dijo que quizás la vida le estaba dando una oportunidad de ser su madre.

Todo el pueblo se reunió en el Bar Alcalá para ver la presentación de Rosario Montes y su hija Muriel, incluso llegaron los Reyes- Elizondo a presenciar el show. La primera en salir al escenario fue Rosario. La cantante mostró toda su sensualidad ante la mirada de todos y, principalmente, de Juan David. Luego salió Muriel, quien fue aplaudida por su actuación.

Antes de terminar de cantar, la chica se acercó a su amado y le dio un beso en los labios. La escena fue vista por por un misterioso y peligroso visitante. Se trata de Samuel Caballero, el esposo de Rosario y padre de Muriel. El hombre llegó al pueblo para llevárselas de allí a la fuerza

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io