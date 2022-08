Después de la actuación de Rosario en el Bar Alcalá, Gunter se acerca para felicitarla por el show, sabiendo que Samuel Caballero está en el local. Su ayudante le dice, incluso, que podría aparecer en cualquier momento. En este instante, entra Juan David y se queda a solas con su suegra, quien no desaprovecha la situación para insinuarse. Él la rechaza de nuevo en Pasión de Gavilanes.

Más tarde, cuando Muriel y Juan David están disfrutando de su amor lejos de todos, un hombre aparece y comienza a tomarles fotos. Cuando los jóvenes se dan cuenta de la presencia del sujeto, van y lo encaran. No obstante, este niega que estuviera haciendo algo malo y se marcha del sitio.

Aunque la situación no ha pasado a mayores, la hija de Rosario sospecha que su padre esté detrás de todo y comparte con su novio sus sospechas: “Quizá esté tratando de averiguar cómo terminar con nuestra relación”. La pareja, algo intranquila, se promete el uno al otro seguir luchando por su amor: “Nadie va a lograr separarnos”.

La victoria de Demetrio

Por otro lado, parece que Demetrio está logrando conquistar a Sara. La mujer piensa en darle una oportunidad al importante ganadero, pese a que todavía siente mucho amor por Franco. La mujer, al entrar en su cuarto, recuerda los bonitos momentos vividos junto a su esposo y la necesidad que tiene de tener a su lado. Se pregunta si algún día volverá a ella.

Al caer la noche, Jimena, que por el momento reside en la casa de su hermana Sara, descubre en el despacho que era de Franco un pequeño hueco en la pared con una bolsa que contiene varios documentos. Al sacarlo y ver los papeles, queda totalmente sorprendida. Parece que ha descubierto qué pasó con su cuñado y el infierno que está viviendo, actualmente

