Juan David tiene muchas preguntas para su tío Óscar. Quiere saber por qué le ocultaron a todos el verdadero paradero de Franco y, sobre todo, hasta cuándo durará el silencio. Óscar, por supuesto, no sabe cuánto tiempo más tendrán que esperar para que su hermano decida que está preparado para enfrentar a su esposa y a sus hijos.

No obstante, trata de hacerle entender que la decisión de no contarle la verdad a Sara y sus hijos es porque ellos no podían hacer nada y, principalmente, porque Franco les hizo prometer que no dirían nada al respecto, para mantener a salvo a los suyos. Juan David no puede creer lo que está escuchando, sobre todo, porque su tía y sus primos han estado pensando en los últimos tres años que su tío los abandonó, por lo que cree conveniente confesarles la verdad.

Samuel y Rosario protagonizan una intensa pelea

Por otro lado, Rosario y Samuel viven su propio drama desde que este último llegó al pueblo. El hombre, que quiere sacar a su esposa y a su hija de San Marcos, se presenta otra vez en el bar Alcalá para ver la presentación de sus mujeres, pero no contaba con la provocación por parte de Montes.

Después del show de la cantante, Samuel golpea a un cliente del local que trató de propasarse con ella y va a esperarla en su camerino. Las cosas se salen de control cuando el poderoso hombre le exige a Rosario que deje de “provocar” a los hombres con sus contoneos. Un control que la artista no está dispuesta a tolerar.