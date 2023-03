El pasado mes de enero arrancó la reemisión de la telenovela La tempestad en Divinity. Los capítulos de la semana pasada nos revelaron el plan de Fulgencio, que funcionó, por lo que Damián fue apresado, acusado del supuesto asesinato de Esthercita. En los capítulos 47 y 48 de hoy miércoles en La tempestad, tras el veredicto de culpabilidad, Damián es llevado a prisión. Marina se desespera al ver cómo su amado es obligado a subir al furgón policial y conducido hacia su nuevo destino. Hernán trata de consolar a la joven y ve en la marcha del marinero su gran oportunidad para poder conquistarla ¿Terminará cayendo Marina en los brazos del empresario o será fiel a su capitán?

Por otro lado, Doña Mercedes se entera de que su hija Magdalena ha huido del hospital en el que esta le había internado para que superase su audición a las drogas. La mujer, desesperada, comienza a buscar a la muchacha por las calles aledañas. Necesita encontrarla cuanto antes para poder ayudarla y ser la madre que tanto necesita en estos momentos.

Hernán rechaza a Úrsula, que trata de seducirlo

Lejos de allí, el primer contacto de Damián con la cárcel no es nada fácil. Nada más entrar, se topa con la mirada hostil de sus compañeros de celda, así como del resto de guardias que vigilan el centro penitenciario. Sin lugar a dudas, su condena entre rejas será más complicada de lo que é imaginaba en un primer momento. No obstante, no todo será dolor y sufrimiento. Fabré encuentra en uno de los reos a un buen consejero y amigo.

De regreso en el pueblo, Marina siente que está traicionando a Damián, al aceptar la ayuda de Hernán, al mismo tiempo que este rechaza a Úrsula, cuando la mujer trata de seducirle. Por su parte, Fulgencio le aconseja a Lázaro que se salga de la organización criminal en cuanto pueda, antes de que sea demasiado tarde para él.