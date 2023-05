El pasado mes de enero arrancó la reemisión de la telenovela La tempestad en Divinity. En los capítulos de la semana pasada vimos cómo Esthercita inventó una nueva patraña para hacer que Damián siguiese separado de Marina, mientras que Ernesto volvió a la carga. En el capítulo 110 de hoy miércoles en 'La tempestad', Marina se deja llevar por la propuesta de Hernán y termina aceptando casarse con él. La noticia del compromiso llega a oídos de todos los familiares y amigos de la joven, quienes intentan hacerle ver la maldad de su ahora pareja. «Ese tipo no es bueno y tu boda con él solo traerá dolor a tu vida. Debes entenderlo», le dice Rebeca a su sobrina.

No obstante, Marina está cegada y cree que Hernán es la única solución a sus problemas. Ve en él una vía de escape para todo el sufrimiento que le ha traído su amor con Damián y, también, piensa que puede ser un buen padre para su hija. «Le he visto cuidar a mi pequeña y no tengo dudas de que la quiere igual que a mí», le defiende Marina.

Fulgencio intenta conseguir que todos los bienes de Ernesto Contreras

Damián, Beatriz y hasta Mercedes se unen a las palabras de Rebeca, pero nada de lo que dicen logra convencer a la joven de que cancele su compromiso. Mientras tanto, Esthercita sigue adelante con su mentira y les hace creer a todos que está esperando un hijo de Damián. Solo Fulgencio sabe la verdad acerca del supuesto embarazo.

El hombre, además, intenta conseguir que todos los bienes de Ernesto Contreras, quien sigue en prisión, pasen a manos de su nieto Michel. Sin embargo, las autoridades incautarán hasta el último peso, por lo que toda su fortuna se terminará perdiendo. Mientras, Rosario logra hacerle creer a Lázaro que el hijo que espera Lucía no es de él, sino de Fulgencio, provocando una nueva brecha, quizá insalvable, entre la pareja.