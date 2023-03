El pasado mes de enero arrancó la reemisión de la telenovela La tempestad en Divinity. Los capítulos de la semana pasada nos revelaron que Damián fue declarado culpable de la supuesta muerte de Esthercita, mientras que Hernán halló la forma de acercarse a Marina. En los capítulos 52 al 59 de esta semana en La tempestad, la salida de Damián de prisión complica los planes de Hernán. Este último había conseguido que Marina aceptase ser su novia y, posiblemente, convertirse en su esposa. Sin embargo, ahora, con el marinero libre, teme que su amada se eche para atrás y rompa su relación con él. Así pues, desesperado por mantenerle a su lado, le exige a la muchacha que no se acerque al exrecluso. Marina, por su parte, le promete que así lo hará: «Él me dejó claro que no quería saber nada de mí, así que no temas».

Por otro lado, Eusebia, la madrina de Damián y su fiel consejera, se debate entre la vida y la muerte, luego de ser víctima de un accidente provocado por los hombres de Fulgencio. El marinero llora, amargamente, por la suerte de la mujer que ha sido como una madre para él, y teme que esta termine falleciendo. Ante la ausencia de Marina, el marinero encuentra consuelo en Úrsula, una nueva habitante del pueblo y aliada de Hernán en algunos de sus negocios turbios.

Una fiesta de compromiso con un final nefasto

La mujer se encapricha del capitán y piensa hacer lo necesario para conquistarle. Incluso, le ofrece quedarse en su casa, ante la ausencia de sus tíos, viendo que no tiene donde quedarse, pues al salir de la cárcel, lo ha perdido todo. «Sabes que yo no te voy a echar de mi lado. No te preocupes, me tienes aquí para lo que necesites», dice Úrsula.

Por otra parte, se celebra la fiesta de compromiso de Hernán y Marina. Una noticia que llega hasta oídos de Esthercita gracias a Ernesto. La joven sigue recordando cosas sobre su vida pasada y última los detalles para regresar a su verdadero hogar. Para disgusto de Hernán, el gran festejo no sale como él tenía planeado. Mientras tanto, Fugencio sufre un infarto y Delfina trata de ayudarlo. Además, Mercedes se esfuerza en compensar a Magdalena por tantos años de ausencia.