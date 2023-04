El pasado mes de enero arrancó la reemisión de la telenovela La tempestad en Divinity. En los capítulos de la semana pasada vimos cómo Damián y Marina se reconciliaron para disgusto de Hernán, que ya maquinó nuevas formas para separar a la pareja. En los capítulos 70 y 71 de hoy miércoles en La tempestad, el regreso de Esthercita y el beso robado de esta en La tempestad, precipita la salida de Marina de Nuestra señora del mar. La joven no piensa quedarse a ver cómo su amado reincida su vida con la que, realmente, es su esposa, por lo que decide recoger sus cosas y marcharse una temporada a la capital. Un billete de ida, pero, quizá, no de vuelta.

Por otro lado, el hijo que Esthercita tuvo con Ernesto antes de que este cayera herido en una redada policial, se puede convertir en el arma perfecta para retener a Damián a su lado. «Debes ser hábil y decirle al capitán que ese bebé es suyo», le aconseja Hernán, que lo único que desea es separar al marinero de su amada.

Lázaro y Lucía van a ser papás

No obstante, saber que tiene un hijo, no para el empeño de Fabré de dar con Marina, tras descubrir que esta ya no se encuentra en el pueblo. «Me haré cargo de mi hijo, pero no volveré contigo», le dice Damián a Esthercita antes de dejarla plantada en mitad del pueblo. Por supuesto, la joven no piensa quedarse de brazos cruzados.

Lo que está claro es que Esthercita ha solado una bomba y ahora no parará hasta conseguir los derechos que le corresponden por ser la mujer oficial de Fabré. Mientras tanto, cada uno por su lado, Hernán y Damián salen rumbo a México en busca de Marina ¿Quién dará antes con la muchacha? Además, Lázaro y Lucía sorprenden a sus amigos con la feliz noticia de que pronto se convertirán en papás.