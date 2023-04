El pasado mes de enero arrancó la reemisión de la telenovela La tempestad en Divinity. En los capítulos de la semana pasada vimos cómo Damián y Marina se reconciliaron para disgusto de Hernán, que ya maquinó nuevas formas para separar a la pareja. En los capítulos 84 y 85 de esta semana en La tempestad, sintiendo que su final está cada vez más cerca, Beatriz toma la decisión de sincerarse con su hija y contarle la verdad acerca de su origen. Pero hay algo que aún se guarda para ella, el nombre de la verdadera madre de Marina. Por otra parte, Hernán mata unos matones a La Tempestad, pero sus planes no salen como él esperaba.

Hernán da un paso más en su plan para acabar con Mercedes por completo y le pide a Marina deshacer la sociedad y recuperar el capital que invirtió en su momento en la naviera. La dueña de Neptuno, ajena a lo que su gran enemigo está urdiendo en su contra, acompaña a Magdalena en su salida de la clínica y recibe la visita del comandante Robles. Mientras, los federales ponen cerco a Blas, la manos derecha de Ernesto.

Damián logra que Marina le dé una oportunidad y esta, a su vez, le propone comenzar a vivir juntos: «Me gustaría que antes nos casáramos, pero sé que Esther no te dará pronto el divorcio y no quiero esperar más para estar contigo». El marinero acepta encantado: «Ya me imagino nuestra casa llena de niños de aquí a unos años», comenta Damián, quien no sabe todavía que su amada está esperando un hijo.

Ernesto se entera de que su fiel confidente, Blas, ha sido detenido

A su vez, lejos de allí, Ernesto sigue reponiéndose de sus heridas y esperando el momento perfecto para reaparecer en la vida de sus enemigos. No obstante, todo se complica cuando Blas, su mano derecha, es detenido. Por otra parte, Mercedes habla con el comandante Robles y se pone a su disposición para colaborar en el caso que está armando con Hernán y Fulgencio. Paralelamente, Beatriz sufre un colapso y se desmaya. Es Rebeca quien la encuentra tirada en el suelo y la lleva al hospital de urgencia. Los médicos la examinan y le hacen varias pruebas.

Después de revisarla por completo, los doctores comunica a Rebeca, Marina y Damián, que Beatriz ha sufrido una embolia y que, a partir de ahora, no podrá hablar ni moverse. Mientras, Mercedes descubre con pavor que Marina le ha cedido sus acciones a Hernán. Además, Esthercita se alía con Fulgencio para no perder a Fabré y Úrsula descubre que su atacante fue Nereo.