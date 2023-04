El pasado mes de enero arrancó la reemisión de la telenovela La tempestad en Divinity. En los capítulos de la semana pasada vimos cómo Damián y Marina se reconciliaron para disgusto de Hernán, que ya maquinó nuevas formas para separar a la pareja. En los capítulos 86 y 87 de hoy jueves en La tempestad, Marina es víctima de un fatídico accidente que está a punto de costarle la vida. Cuando recupera el conocimiento, la mujer comparte con Damián sus sospechas sobre lo que ah ocurrido. Según ella, alguien ha querido acabar con su vida y, también, con la de su hijo. El marinero le promete hacer lo necesario para averiguar la verdad.

Por otro lado, Macario se acerca a Magdalena con la intención de confundirla acerca de sus orígenes y ponerla en contra de Mercedes. No obstante, la joven no se deja manipular tan fácilmente, aunque comienza a dudar de que todo lo que le he dicho su madre, sea cierto. Mientas, gracias a la intervención de los tripulantes de La Tempestad, los hombres del comandante Robles y este último en persona, logran rescatar a un grupo de mujeres que iban a ser vendidas como esclavas.

Hernán aprovecha el estado de Beatriz para martirizarla

Lejos de allí, Hernán muestra su verdadera cara ante Beatriz ahora que esta no puede moverse, hablar y, mucho menos, defender a su hija de los ataques del pérfido empresario. Este le echa en cara que se haya puesto de parte de Fabré, aprobando que él y Marina tengan una relación. «Me has traicionado, maldita», le dice Hernán.

Por otra parte, el plan de Fulgencio para que Lázaro vuelva al pueblo sale a la perfección y Damián comienza a estar preocupado por la cercanía que se ha generado entre ellos. Mientras, tras llevarse un desengaño con Valentín, Magdalena descubre que tiene una hermana gemela y le pide explicaciones a Mercedes por su mentira.