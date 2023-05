En los capítulos de la semana pasada de El paraíso de las señoras descubrimos que Vittorio recibió una interesante oferta de Rose, mientas que Teresa descubría el oscuro pasado de la condesa de Torriani. En el capítulo 12 de la temporada 2 de hoy jueves en El paraíso de las señoras, el miedo a una nueva guerra por la invasión rusa de Hungría lleva a muchas personas a no salir de sus casas. Las horas pasan y El paraíso de las señoras no está en las mejores condiciones, así que Teresa tiene una idea: utilizar el almacén como centro de recaudación de fondos para el pueblo húngaro con el apoyo de la Cruz Roja. Mientras tanto, Clara recibe información de la comisaría sobre Gabriele, pero de acuerdo con Pietro decide no hacerla pública.

Domenico es contratado en lugar de Gabriele y corre hacia Benedetta y su padre para informarles del asunto. Por otro lado, el padre de Rose todavía quiere que vaya a París, y si se niega esta vez, cortará todas las relaciones con ella. A su vez, Federica, que había escuchado la conversación entre Clara y Pietro, descubre que Gabriele ha sido arrestado por pederasta.

Clara rechaza a Ettore para estar con Corrado

Ettore regresa al almacén y le entrega una carta a Clara que contiene algunas fotografías de su hija Matilde. Esa misma noche, Clara se disculpa con Corrado porque no podrá acompañarlo, ya que tiene que reunirse con Ettore. La mañana de después, Ettore insiste en querer volver a estar con Clara, pero ella se muestra firme respecto a lo que siente por Corrado.

Al mismo tiempo, fuera de Ladie´s Paradise llega el padre de Rose y se lleva a su hija con él. Teresa le dice a Pietro que sabe que fue él quien le pidió a Rose que se quedara, que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para cerrar el trato con los estadounidenses y que ella ya no lo reconoce. Pietro intenta tranquilizarla diciéndole que ahora todo está bien y que solo deben pensar en ellos dos, sin pensar que Rose no piensa desligarse de él tan fácilmente.