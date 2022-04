El avance semanal de los capítulos de 'Pasión de Gavilanes 2'.

El resumen de los últimos capítulos de 'Pasión de Gavilanes 2'.

'Pasión de Gavilanes 2': los personajes que completan el elenco

'Pasión de Gavilanes 2' recupera su horario en Telecinco

Si te perdiste la primera temporada, puedes verla en Netflix.



Los mellizos visitan la propiedad de Nino. Allí descubren a Sibila y su pequeño hermano. La mujer quedó huérfana y la familia de Nino la acogió. En primera instancia, Erick se queda impresionado de ella y quiere sacarlos del suburbio en el que viven, pero ellos se niegan. Tras la conversación, los hermanos Reyes-Elizondo emprenden el regreso a su hacienda, pero se topan con Adela Carreño, la hija del profesor Genaro y pieza clave en las investigaciones de su muerte.

Los hijos de Juan y Norma la persiguen, pero no lograr dar con ella. Más tarde, ya en su casa, León recibe una vez más la llamada del misterioso extorsionador quien le advierte que deje de estar buscando cosas donde no deben. Cuando va con su hermano y le cuento lo que le dijo el hombre, caen en cuenta que, detrás de todo, puede estar la misma Adela.

Al día siguiente, los mellizos reúnen a la familia para proponerles sacar a la familia de Nino del lugar peligroso en el que viven. Después de escuchar la propuesta, los Reyes-Elizondo prometen analizar la situación.Más tarde, León y Erick le cuentan a su tío Óscar que no fue lo único que sucedió en su visita al pueblo en las afueras de la región. En su habitación, le revelan que vieron a Adela Carreño merodea el lugar.

Óscar, el gran consejero de los mellizos

Para Óscar, la desaparición de la joven está relacionada con el asesinato de su padre: “Si se esconde es porque tiene miedo de algo”. Además, está seguro que tiene mucho que ver en el caso e incluso, podría estar aliada con el hombre que los está amenazando. Por tanto, sugiere llegar con la policía al lugar antes de que se escapen. Sin embargo, los mellizos se niegan a hacerlo por el temor de lo que le puedan hacer al resto de la familia.

La obsesión de Rosario por Juan David se está saliendo de control. La cantante resuelve ir a la haciendo a buscar al joven. En principio, el hijo de Juan y Norma, se niega a recibirla, pero ella está decidida a todo. La mujer le revela que no aguanta más estar lejos de él y se lanza a sus brazos. El muchacho vuelve a caer en sus redes. Sin embargo, el apasionado momento es interrumpido por su madre.

Norma llega en busca de su primogénito y se encuentra con Montes. Elizondo le pregunta si pasa algo con Juan David, pero la cantante le dice que no hay nada que contar. Sin embargo, Norma no cree ni una sola palabra.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io