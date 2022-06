En la emisión de esta semana de Pasión de Gavilanes veremos que, aunque Rosario se despierta preocupada por su hija e, incluso, la busca con desesperación cuando se da cuenta de que lo que sucedió la noche anterior no fue un sueño, no tarda en justificar su forma de actuar. Explica que el echarla de casa, estaba intentando hacerla reaccionar sobre su relación con Juan David y nadie tiene derecho a cuestionarla: “No voy a consentir que vengan a darme lecciones de cómo ser madre”.

Gunter le aconseja a su patrona que tenga cuidado y le advierte que si sigue maltratando así a su hija, Samuel podría intervenir: “Todos sabemos que Muriel es su debilidad y se enfrentaría a quien sea por defenderla”. Mientras tanto, la joven se refugia en casa de Sara, quien le promete que a su lado no le pasará nada: “Aquí vamos a cuidarte”.

Norma decide visitar el lugar donde vive Duván

Por otro lado, Norma decide visitar la cabaña que está en los límites de los terrenos de Óscar y Jimena para hablar con los padres de Duván. Al llegar a la casa del molino solo encuentra al pequeño, pero este se niega a escucharla y le pide que se vaya de su hogar. Aunque antes le dice que Jimena ya no es su amiga y que su papá no vive con ellos porque está con otra mujer. “Creo que no nos quiere tanto como dice”, señala el niño con tristeza.

Cuando termina de conversar con Duván, Norma emprende el camino de regreso a su hacienda. En mitad del campo, es sorprendida por Adán, uno de sus muchos empleados, quien la siguió desde la finca e intenta propasarse con ella. Por fortuna, aparece Romina y golpea al sujeto. Sin embargo, también amenaza a la esposa de Juan por invadir lo que considera su territorio: “No quiero que vuelva a merodear por mis tierras”.

Al día siguiente, Romina acepta hablar con Norma, pero no revela nada fundamental y le advierte que ni Óscar ni nadie la sacarán del que es su hogar. Al volver a su hacienda, Norma se topa de nuevo con Adán y le exige que mantenga su distancia o será despedido. Por su parte, los mellizos planean deshacerse del extorsionista sin involucrar a su tío Óscar y Romina piensa en otra manera de librarse de Jimena.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io