En la emisión de esta semana de Pasión de Gavilanes, en la que hemos visto los capítulos 43 y 44, después de quedar encerrada en la casa de Óscar y Jimena, Romina fue descubierta por Bertha, la sirvienta de los Reyes-Elizondo. Para evitar ser delatada, la madre de Duván intentó ahorcar a la empleada, pero la mujer logró escaparse. Siguió persiguiéndola por toda la vivienda, finalmente la encontró y la empuja desde el segundo piso. Pensando que estaba muerta, Romina huyó a su choza sin ser vista.

La tragedia llegó a oídos del resto de la familia. Jimena y Óscar estaban preocupados por la salud de la mujer que trabaja para ellos. Afortunadamente, Bertha estaba viva, pero aún seguía grave. Norma fue a visitar a su hermana menor para consolarla y descubrió que alguien había estado en la hacienda. Ella sospechó de una persona, pero no dijo nada. “Estaré contigo, apoyándote en todo lo que necesites. No dudes nunca de que estoy aquí, a tu lado”, le susurró Norma a su hermana.

Óscar se enfrentó a Norma al verse acorralado

Más tarde, cuando Óscar fue a la hacienda de Juan para hablar con los mellizos, Norma lo esperó para conversar. En una habitación, la mujer le dijo a su cuñado que sabía que estaba engañando a Jimena: “Ocultas algo, no soy idiota y pienso averiguar qué es”. Reyes, en tanto, prefirió evitar el tema y le pidió a su cuñada que no se metiera en sus asuntos privados.

Preocupado porque la verdad estaba cerca de saberse, Óscar llegó a su finca y le reclamó a Jimena que le hubiera contado a Norma los problemas que tenían con las personas que vivián en la casa de la montaña. Con intención de seguir ocultando su mentira, el menor de los Reyes propuso irse por un buen tiempo de la región, pero su esposa se negó a hacerle caso.

Dado que Óscar comenzó a estar con la cabeza en otro lado, Erick y León decidieron actuar por su propia cuenta, aunque no estaban seguros de cómo detener al extorsionista. Durante la última noche, antes de dormir, León recibió la llamada del sujeto, quien le advirtió de que no tenían más tiempo y debían entregar el dinero.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io