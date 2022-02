El avance de esta semana en los capítulos de Servir y proteger: Despedida en Distrito Sur.



Qué pasó en el último capítulo de Servir y proteger: Bea intenta fugarse.

Damián hace caso a los consejos de Miralles y termina denunciando a sus agresores. Viéndose libre de cualquier abuso, el hombre se pone manos a la obra dispuesto a todo por reconducir su vida. Luego de mucho esfuerzo, su constancia da sus frutos. Damián consigue una entrevista de trabajo. Este es un primer paso para lograr todo lo que se proponga. Mientras tanto, en comisaría, se da por cerrado el caso de los ataques a indigentes. Un nuevo éxito para los agentes de Distrito Sur.



Carlos descubre que Yolanda e Iván están juntos

Por otro lado, Carlos sigue muy ilusionado con la idea de hacer algo para conquistar a Yolanda. No obstante, cualquier sueño de estar al lado de su compañera se viene abajo cuando descubre que esta mantiene una relación con Iván. El problema no es solo que sus dos amigos le hayan roto el corazón, sino que hayan empezado un romance a sus espaldas. Carlos se siente traicionado y engañado por ambos. ¿Puede que este sea el fin de una bonita amistad?

Lejos de allí, Hugo continúa adelante con su plan para destruir a Quintero y ha encontrado en Vega una aliada estupenda. No obstante, si quiere conseguir la lealtad de la inspectora, debe rescatar las grabaciones que la incriminan en delitos de corrupción.

Por su parte, Fernando decide entregarle todo su dinero a Villalobos a cambio de que libere a Beatriz: “No voy a permitir que nadie más sufra por los hechos que cometí en el pasado”. Ambos enemigos se citan para hacer el intercambio.

