Martín sigue muy pendiente de la situación de Siro en comisaría desde que fue detenido por el robo del explosivo. El hombre trata de colaborar todo lo que puede con la policía, pero se niega a desvelar la verdadera motivación de su padre para colaborar con Argos. La ferocidad con la que el delincuente trata a los “traidores” le hace temer por la seguridad de su padre.



Por otro lado, Iván no soporta por más tiempo el clima de tensión que se ha creado en su apartamento desde que Carlos sabe de su relación con Yolanda. Entiende perfectamente que esté dolido y que, además, se sienta traicionado, pero no cree que merezca semejante actitud por su parte. Así pues, le cuenta a Carlos que ha decidido mudarse de piso. “Lo mejor es que pongamos distancia y quizá, con el tiempo, retomemos nuestra amistad”, comenta el inspector.

Una propuesta turbia para Ariel

A su vez, Hugo no piensa dejar a medias su venganza contra Quintero. Haberle dejado prácticamente en la ruina le ha generado una gran satisfacción, pero no es suficiente para él. Necesita algo más para saciar por completo su sed de revancha. Decidido a dar el todo por el todo, idea un plan definitivo para acabar con Fernando. ¿Llegará Víctor a tiempo de salvar a su jefe y amigo?

Lejos de allí, Ariel se encuentra en una situación desesperada. La joven se ha quedado sin un hogar en el que vivir y está a punto de dar a luz. La desolación y la necesidad de darle a su hijo un buen futuro le hace pensar en aceptar una turbia propuesta para salir de la precariedad.

