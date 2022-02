El resumen de la semana pasada de los capítulos de Servir y proteger: Rencillas entre Soledad, Sheila y Espe en la convivencia.



Qué pasó la semana anterior en Servir y proteger: Nuevos problemas para Quintero.

Lidia comenta a Hanna que cree que Stefania le está ocultando algo. La ucraniana trata de que la policía deje a un lado las sospechas acerca de su novia sin contarle la verdad: la recién llegada está investigando a una red de cibertrata y la misión es secreta. Mientras tanto, Yolanda y Carlos demuestran de nuevo el buen equipo que forman y detienen a los traficantes del gas de la risa.



Por otro lado, Espe se siente un poco fuera de lugar con Sheila y Soledad. Sin embargo, la buena relación entre madre e hija se viene abajo cuando la adolescente vuelve a sufrir una decepción con su progenitora. Paralelamente, Rubén intenta mejorar su trato con Quintero, y Vega descubre que los dos están relacionados.

Tras pasar un tiempo juntos, Martina y Víctor se reconcilian. Ella le pide que se aleje de Fernando. Salas, que está completamente enamorado, le promete a su novia que terminará su relación laboral con el traficante. Por su parte, Lidia y Néstor investigan la desaparición de una mujer colombiana, Milena Giraldo. La pareja de agentes pide ayuda a Hanna para dar con el paradero de la chica y ella accede a colaborar. Lidia relaciona la desaparición de Milena con la cibertrata

Stefanía descubre que Lidia y Hanna se besaron

Vega desvela a Rubén que ella es la policía corrupta que trabaja para Quintero y, además, le ofrece información privilegiada para invertir en bolsa el dinero de Fernando: “Podemos hacernos muy ricos”. A su vez, el traficante intenta convencer a Martina para que ella y Víctor no se vayan.

Iván cree que detrás del ataque a la empresa que investiga se esconde un hacker distinto a Argos. Finalmente, descubre quién está detrás del secuestro informático. Durán y Carol acaban rompiendo a cuenta del tema de los hijos. Félix se instala en un hotel hasta que encuentre un nuevo lugar donde vivir.

Esta no es la única relación que podría estar viviendo sus últimos momentos. Stefania se entera de que Lidia y Hanna se besaron, y, por supuesto, no reacciona de la mejor manera. Además, Rubén se agobia porque debe reponer el dinero de Quintero y la inversión no acaba de funcionar.

