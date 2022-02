Qué pasó en el último capítulo de en Servir y proteger: De madre a madre.

El resumen anterior de los capítulos de Servir y proteger: Entre Villalobos y Quintero, solo uno sobrevivió.

Víctor y Quintero planearon deshacerse del cadáver de Hugo, pero la policía llegó antes de que pudiesen ocultarlo. Los agentes, tras confirmar la identidad del occiso, informaron a Martina del fallecimiento de su hermano. El asesinato de Villalobos abrió una terrible brecha entra Salas y su amada, que no puede perdonarle lo que hizo. Por otro lado, Vega tratando de salvar su vida, se hizo valer ante Fernando e intentó hacerle ver lo importante que es para él borrando las pruebas que lo incriminan en el tráfico de armas.

En el Centro Cívico, Carol siguió con sus dudas sobre ser madre y la insistencia de Durán acerca de ampliar la familia la ayudó a decidir qué es lo que quiere hacer. Con la mente más despejada, Carol confesó a su marido que no deseaba tener hijos. La noticia cayó como jarro de agua fría sobre Félix, que siempre había soñado con convertirse en padre.

Sheila no quiso ver a su madre biológica

Cerca de allí, Sheila sufrió una accidente de coche al mismo tiempo que Espe se enteró de que Soledad, la madre de la adolescente, había salido de la cárcel. Esta se presentó en el barrio para interesarse sobre el estado de salud de su hija. Sin embargo, Sheila no quiso verla.

Luna se mudó con Yolanda y Lidia. Cuando todo parecía ir de maravilla, la nueva dueña del Moonlight recibió la visita de Alejo, el exnovio que la arruinó. El joven parecía venir con buenas intenciones y ofreció a la chica parte del dinero que le hizo perder, pero pronto se descubrió que el propósito del recién llegado no era tan puro como parecía en un principio.

A su vez, Lidia y Hannah coincidieron en el desahucio de una familia, pero no desde el mismo bando, lo que estuvo a punto de deteriorar su amistad. Además, la policía halló un disco duro de Hugo que podría comprometer a Quintero. Miralles citó a Fernando para tomarle declaración.

