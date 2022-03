Avance semanal de los capítulos de Servir y proteger: Rubén y Vega, aliados.



Qué pasó la semana pasada en Servir y proteger: Problemas en la convivencia entre Sheila, Sonsoles y Espe.

Lidia no puede cargar sola con sus sospechas y le comenta a Hanna que cree que Stefania le está ocultando algo. La ucraniana trata de que su exnovia deje a un lado la paranoia acerca de su actual pareja sin contarle la verdad. Es cierto que Stefanía guarda un secreto: la recién llegada está investigando una red de cibertrata. La misión es secreta y nadie puede enterarse.



Por otro lado, Yolanda y Carlos demuestran una vez más el increíble equipo que hacen juntos y detienen a los traficantes del gas de la risa. Mientras tanto, Espe se siente un poco fuera de lugar con Sheila y Soledad. Incluso tiene miedo de que la adolescente decida marcharse con su madre biológica lejos de ella.

Rubén ya sabe que Vega trabaja para Quintero

Cerca de allí, Rubén intenta mejorar su trato con Quintero y Vega descubre que los dos están relacionados. La inspectora cree que una alianza con el agente inmobiliario le sería de mucha utilidad para cubrirse las espaldas frente a Fernando. Así pues, habla con Rubén y le pone al tanto de que ella es la agente corrupta que está trabajando para el traficante de armas.

Por su parte, Martina y Víctor se reconcilian después de que él haya estado al pendiente de su salud tras su pequeño desmayo. ¿Será esta nueva oportunidad la definitiva? Al mismo tiempo, Sheila vuelve a sufrir una decepción con su madre y vuelve a cerrarse en banda con ella. Además, Durán y Carol acaban rompiendo su matrimonio a cuenta del tema de los hijos.

