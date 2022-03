Resumen de la semana pasada de los capítulos de Servir y proteger: ¿Tres son multitud?



Qué ha pasado en el último capítulo de Servir y proteger: Stefania descubre la verdad.

Víctor ha pensado muy seriamente en la propuesta de Martina de abandonar su trabajo con Quintero e iniciar una nueva vida lejos de la presencia del traficante. Tras mucho reflexionar, Salas toma la decisión de escoger el camino del amor y responde a su novia que buscará otro empleo si es lo que ella desea.



Mientras tanto, Rubén se alía con Vega, invirtiendo dinero en bolsa que en realidad es de Quintero. Todo parece ir bien hasta que el agente inmobiliario pierde parte de la pequeña fortuna. Rubén se agobia porque debe reponer el dinero antes de que su jefe se entere de lo que hizo, y las nuevas inversiones no acaban de funcionar.

Iván descubre quién es el hacker que buscan

En la comisaría de Distrito Sur, Iván, tras mucho investigar, cree que detrás del ataque informático a la empresa que está investigando se esconde un hacker distinto al delincuente Argos, y comparte sus sospechas con el resto de compañeros del cuerpo. Paralelamente, Lidia pide ayuda a Hanna para localizar de una vez por todas a Milena Giraldo, la mujer desaparecida de la que no tienen noticias desde hace días.

Horas más tarde, Iván descubre quién está detrás del secuestro informático, apuntándose un tanto ante sus jefes. Por su parte, Quintero intenta convencer a Martina para que ella y Víctor no se vayan, incluso, le ofrece la posibilidad de formar parte de su negocio. Además, Lidia comienza a atar cabos y termina relacionando la desaparición de Milena con la cibertrata. ¿Estará en lo cierto la agente?

