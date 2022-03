El avance de esta semana en los capítulos de Servir y proteger: Rubén y Vega, aliados.



Qué pasó en el último capítulo de Servir y proteger: Buenas y malas noticias.

La tranquilidad en la comisaría de Distrito Sur ha llegado a su fin o, por lo menos, para Lidia y Néstor. La pareja de agentes comienza a investigar la desaparición de una mujer colombiana, Milena Giraldo. Todo parece indicar que ha sido víctima de una red de trata. Un nuevo y peligroso caso que pone en jaque la seguridad del vecindario.



Por otro lado, el matrimonio entre Durán y Carol ha llegado a su fin. El inspector ha tomado la decisión de ser él quien se mude de la casa que hasta hace nada compartía con su esposa. Ahora está viviendo en un hotel que le queda bastante cerca de las dependencias policiales. Aunque trata de refugiarse en el trabajo, lo cierto es que se le está haciendo muy difícil acostumbrase a su vida de soltero. ¿Podrán él y Carol darse una segunda oportunidad o su relación está muerta del todo?

Mientras tanto, la relación entre Stefania y Hanna no pasa por su mejor momento. La recién llegada nota a su novia algo fría y distante, no se comporta con ella como cuando estaban en Ucrania. No pasa mucho tiempo, hasta que averigua que es lo que ha pasado en su ausencia. “Así que te besaste con Lidia”, recrimina Stefanía a su pareja. Esta, por su parte, no sabe qué explicación dar a lo que pasó.

Ceca de allí, Martina le pide a Víctor alejarse de Quintero y empezar una nueva vida lejos de armas y muertes. Salas le promete que pensará en ello. Mientras tanto, Vega ofrece a Rubén información privilegiada para invertir en bolsa.

