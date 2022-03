Qué pasó en el último capítulo de en Servir y proteger: Rubén, en problemas.

El resumen anterior de los capítulos de Servir y proteger: Problemas en la convivencia entre Sheila, Soledad y Espe.

Lidia comentó a Hanna que creía que Stefania le estaba ocultando algo. La ucraniana trató de que la policía dejase a un lado las sospechas acerca de su novia sin contarle la verdad: la recién llegada estaba investigando a una red de cibertrata y la misión era secreta. Mientras tanto, Yolanda y Carlos demostraron de nuevo el buen equipo que forman y detuvieron a los traficantes del gas de la risa.

Por otro lado, Espe se sentía un poco fuera de lugar con Sheila y Soledad. Sin embargo, la buena relación entre madre e hija se vino abajo cuando la adolescente volvió a sufrir una decepción con su progenitora. Paralelamente, Rubén intentó mejorar su trato con Quintero, y Vega descubrió que los dos están relacionados.

Tras pasar un tiempo juntos, Martina y Víctor se reconciliaron. Ella le pidió que se aleje de Fernando, y Salas, que está completamente enamorado, aceptó. Por su parte, Lidia y Néstor investigaron la desaparición de una mujer colombiana, Milena Giraldo. La pareja de agentes le pidió ayuda a Hanna para dar con el paradero de la chica, Además, Lidia relacionó la desaparición de Milena con la cibertrata.

Stefanía descubrió que Lidia y Hanna se besaron

Vega desveló a Rubén que ella era la policía corrupta que trabajaba para Quintero y, además, le ofreció información privilegiada para invertir en bolsa el dinero de Fernando. A su vez, el traficante intentó convencer a Martina para que ella y Víctor no se fueran.

Iván creía que detrás del ataque a la empresa que investiga se escondía un hacker distinto a Argos. Finalmente, descubrió quien estaba detrás del secuestro informático. Durán y Carol acabaron rompiendo a cuenta del tema de los hijos y Félix se instaló en un hotel.

Esta no era la única relación en la cuerda floja. Stefania se enteró de que Lidia y Hanna se besaron, y, por supuesto, no reaccionó de la mejor manera. Además, Rubén se agobió porque debía reponer el dinero de Quintero y la inversión no acababa de funcionar.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io