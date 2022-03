Resumen de la semana pasada en Servir y proteger: Se rompe el matrimonio de Durán y Carol.

Qué pasó en el resumen de la semana anterior en Servir y proteger: Problemas entre Sheila y su madre.

Todo lo que va a pasar esta semana en Servir y proteger.

Iván descubre finalmente quién está detrás del secuestro informático a la empresa que estaba investigando. El oficial de policía se apunta un nuevo tanto ante sus compañeros. Mientras tanto, Quintero ya tiene conocimiento de la futura marcha de Víctor con Martina. El traficante les pide a ambos que se lo piensen mejor y se queden a su lado. Además, Ruben se empieza a agobiar, porque debe reponer el dinero de Fernando y la inversión no acaba de funcionar.



De nuevo en la comisaría de Distrito Sur, Iván y Yolanda consiguen que Yago, un hacktivista que actúa contra empresas contaminantes, desbloquee el sistema de ‘Químicas Casadero’. ¿Qué encontrarán en cuanto puedan acceder a sus archivos más ocultos? Paralelamente, Martina accede a quedarse en el barrio y seguir cerca de Quintero, pero su propósito no es para nada bueno. La mujer planea envenenarlo poco a poco y así acabar con su vida de una vez por todas.

Parece que la suerte sonríe a Rubén y logra que las inversiones que hizo con el dinero de Fernando sean un éxito. Junto con Vega, brinda por su gran “negocio”. Por su parte, Hanna le cuenta a Lidia que Stefania investiga la cibertrata en secreto y puede que este caso esté relacionado con la desaparición de Milena.

Yago acerca a la policía a Argos

Yago está dispuesto a dar una pista acerca de Argos si obtiene un trato de favor. Mientras tanto, Martina busca otra ocasión para acabar con Quintero, ya que la primera falló. Además, el caso de la cibertarta se complica. Lidia sigue a Stefania en su encuentro con la mafia y ambas son capturadas. Hanna y Néstor, que se percatan de su desaparición, dan la voz de alarma al seguir sin noticias de ellas. Inmediatamente, se organiza un operativo que finaliza con ambas rehenes liberadas

Cerca de allí, Luna trata de animar a Carol, tras su separación de Durán, al mismo tiempo que Iván intenta localizar al Pelícano, un colaborador de Argos. Por su parte, pensar que estuvo a punto de perder a Lidia, le hizo entender a Hanna cuánto la quiere y las dos deciden darse una segunda oportunidad. Además, Martina pide ayuda a Osman Yavuz, el amante de su hermano, para matar a Quintero.

