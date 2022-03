María sigue en el hospital después de haber recibido un disparo durante el atentado que iba dirigido a Quintero. Todos los vecinos de Distrito Sur están muy preocupado por la dueña de La Parra, en especial Néstor, quien no se separa de su lado y espera que se recupere.“Ha perdido demasiada sangre”, piensa desolado.

En comisaría descubren una conexión entre la sicaria que atentó contra Fernando, y Hugo Villalobos. ¿Terminarán llegando a Osman y a Martina? A su vez, Carol sigue muy de cerca el caso de Clara, la camarera del hotel que ha sido acusada de haber aprovechado su posición dentro del negocio para robar relojes a los huéspedes. La joven necesita ayuda para demostrar su inocencia.

Iker se cruza con un agente del CNI sospechoso

Por otro lado, Luna confiesa a Carol que Iker le parece atractivo. Lo cierto, es que la nueva gerente del Moonlight no ha dejado de pensar en el atractivo policía del CNI desde que lo vio por primera vez. ¿Tendremos otra historia de amor en le vecindario? Paralelamente, Sheila apoya a Soledad tras la denuncia a Daniel.

María sigue convaleciente. Martina niega a Víctor su relación con el atentado contra Quintero, pero Salas no deja de pensar que su amada es la autora intelectual del intento de asesinato. Entretanto, Iker se cruza con Isaías Lorenzo, un profesor y agente del CNI, que tiene bastante que ocultar. El policía no le da importancia al encuentro y se centra en Luna, a quien quiere conocer mejor. Además, Daniel irrumpe en casa de Espe, amenazando a Sheila y Soledad con mucha agresividad.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io