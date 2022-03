Qué pasó en el último capítulo de en Servir y proteger: Malos tratos a Soledad.

El resumen anterior de los capítulos de Servir y proteger: Un cómplice para Martina.

La llegada de Iker Lemos.

Sheila perdonó a Soledad después del último enfrentamiento que tuvieron y conoció a su novio Daniel. Mientras tanto, Osman pensó en la propuesta de Martina y decidió ayudarla a vengar la muerte de Hugo, aunque eso signifique mancharse las manos de sangre. No pensaba dejar que el asesinato de su amante quedase impune.



Por otro lado, Néstor quiso celebrar el cumpleaños de María con una gran fiesta, pero ella no tiene ganas de jaleo. Finalmente, la dueña de La Parra le confesó a su novio que no deseaba hacer un gran evento como él pretendía.

Además, el CNI intervino en el caso Argos y envió un agente bien conocido en comisaría. Nada más y nada menos que a…¡Iker Lemos! Soledad tuvo una entrevista de trabajo y Daniel la minusvaloró. El hombre, que comenzaba a mostrar cuál es su verdadera cara, usó a Sheila para que su novia acepte irse a vivir con él.

Espe ayudó a Soledad con Daniel

En comisaría, todo el equipo recibió entre aplausos y abrazos a Iker. No obstante, hubo alguien que no lo saludó de buen grado: Durán. El inspector no estaba de acuerdo en que interviniese en el caso Argos, y pronto comenzaron a chocar por sus diferentes métodos de hallar pruebas en contra del criminal. Sin embargo, los dos se dieron cuenta de que su actitud podía poner en peligro el trabajo de todos y decidieron sellar la paz.

Víctor y Quintero investigaron a Osman, que había contratado a un sicaria para que asesinase a Fernando. Mientras tanto, Carlos y Yolanda se ocuparon del robo de un coche con un niño dentro, y Martina descubrió la complicidad que hay entre Rubén y Vega.

Pasaron los días, e Iker parecía haberse ganado un nuevo enemigo en el barrio: Quintero. Ambos hombres, que llevaban sin verse desde la muerte de Andrea, terminaron discutiendo. Paralelamente, Soledad rechazó vivir con Daniel y este la agredió. Espe, que sospechaba lo que esta ocurriendo en la pareja, trató de intervenir. Además, el atentado contra Quintero tuvo una inesperada víctima colateral.

