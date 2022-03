Avance semanal de los capítulos de Servir y proteger: Fuera de peligro.



Qué pasó en el capítulo anterior de Servir y proteger: ¿Nueva pareja en el barrio?

Nuevos personajes en Servir y proteger.

La policía sigue investigando el atentado contra Quintero que casi le cuesta la vida a María. Después de sus pesquisas, los agentes confirman que Osman, el que fuera amante de Hugo Villalobos, ha tenido algo que ver en la organización del ataque. Sin más preámbulos, los oficiales del barrio lo interrogan en comisaría. ¿Terminará delatando el hombre a Martina?

Por otro lado, todo parece indicar que la atracción entre Iker y Luna es mutua. Sin saberlo, tanto el uno como el otro hablan abiertamente de cuánto se han gustado nada más conocerse. La gerente del Moonlight escoge nuevamente a su prima Carol como asesora del amor. “Tengo que conocerlo un poco más. Es un hombre fascinante”, comenta Luna.



Sheila y Espe son retenidas por Daniel

La situación en el hogar de Sheila es insostenible. La joven permanece secuestrada en el interior de la vivienda junto con Soledad a manos de Daniel. Espe, que se percata de lo que está pasando, logra llegar a tiempo y rescatar a su hija en acogida y a la madre biológica de esta. Carlos participa en el operativo. Después del susto, Espe convence a Soledad para que denuncie a Daniel ante las autoridades: “Ese tipo tiene que ir a la cárcel y tú debes ayudarnos”.

En el hospital, María se muestra muy fría con Quintero. Aunque no quiere decirlo abiertamente, la dueña de La Parra culpa al traficante de todo lo que le ha pasado. Fernando, por su parte, asume en silencio su responsabilidad en los hechos. Considera que todo lo que ama, lo destruye.

