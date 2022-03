Carlos y Yolanda siguen adelante con el caso de Clara y demuestran que la joven no robó los relojes, tal y como ha sido acusada. Así pues, la chica es declarada inocente y tiene vía libre para recuperar su vida. Mientras tanto, Osman informa a Martina de que lo investigan por el intento de homicidio a Quintero. ¿Acaso será capaz de delatarla con tal de librarse de ir a prisión?



Por otro lado, Isaías pide a Argos verse en persona. Parece que empieza a esclarecerse qué es lo que oculta el inspector del CNI y conocido de Iker. En el hospital, Néstor confronta a Quintero por haber puesto en peligro a María. El policía le deja claro que no quiere que vuelva a acercarse a su novia, ya que todo lo que toca, lo destruye.

Soledad decide aceptar un trabajo en Valencia

Sorprendentemente, Daniel escribe una carta a Soledad desde la cárcel. ¿Será de perdón o de amenaza? Entretanto, gracias a una ardua investigación, Quintero descubre el vínculo entre Osman y Hugo, y se propone encontrar al empresario. Las pesquisas están a punto de llevarlo hasta el nombre de la autora intelectual de su intento de asesinato: Martina.

Cerca de allí, Soledad acepta un trabajo en Valencia, donde decide empezar una nueva vida. A su vez, Aumenta la sintonía entre Iker y Luna, que cada vez es más evidente para su círculo cercano. Por su parte, Carol y Durán hablan finalmente del beso que se dieron después de haber decidido separarse y Clara revela algo sorprendente a Isaías. ¿Qué ocultan estos dos?

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io