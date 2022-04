Resumen de la semana pasada en Servir y proteger: Primera cita de Iker y Luna.

Qué pasó en el resumen de la semana anterior en Servir y proteger: Cerca de la verdad.

Todo lo que va a pasar esta semana en Servir y proteger.

Lidia y Néstor detienen a los autores de la agresión homófoba gracias a Mirza. El chico es tratado como un héroe en comisaría, pero no pasa lo mismo en su país de origen, donde es denunciado por su homosexualidad. Su familia entonces, lo rechaza.



Por otro lado, Luna e Iker dan un paso más en su relación y viven su primera noche de amor. Parece que la suerte que el policía tiene en el plano sentimental, no se aplica en lo laboral, donde organiza un fallido operativo. Después de este error, recibe en su casa una visita inesperada. Minutos después, Argos cita al agente para el día siguiente.

Víctor intenta desviar la atención de Quintero sobre su atentado, para proteger a Martina. Lo que Salas no sabe es que su jefe está a punto de descubrir a su novia, cuando le pide a Vega que investigue si Sonia Villalobos está viva. ¿Terminará sabiendo que esta y Martina son la misma persona? Mientras tanto, Carlos y Yolanda descubren que Clara no es quien les ha hecho creer. Los agentes detienen a la joven, quien parece no estar dispuesta a colaborar con ellos.

Ariadna, una vecina del barrio, está en problemas

Iker intenta disculparse con Luna, que está dolida por sus continuos plantones. La chica ignora que su nuevo novio está metido en uno de los casos más importantes y peligrosos de su carrera. Ahora mismo, su trabajo le ocupa todo el tiempo. Finalmente, él le confiesa que es un agente de CNI encubierto. Paralelamente, Rubén y Vega deciden seguir adelante con su romance y ver hasta donde les lleva.

Cerca de allí, Adriana, una vecina del barrio, intenta salvar su ONG mientras sufre serios problemas de salud. Roy, su mano derecha en la organización, decide conseguir el dinero por sus propios medios y de una forma para nada legal. Todo termina con Néstor y Lidia investigando un gran robo en la zona.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io