Qué pasó en el último capítulo de Servir y proteger: Avance en la investigación.

El resumen anterior de los capítulos de Servir y proteger: El plan falló.

María fue trasladada al hospital de urgencia después de haber resultado herida en el atentado que iba dirigido hacia Fernando. Mientras tanto, en comisaría descubrieron una conexión entre la sicaria que atentó contra Quintero, y Hugo Villalobos. Parece que el cerco sobre Osman y Martina comenzaba a estrecharse y podrían salir perjudicados.



Por otro lado, Carol conoció en el bar a Clara, una camarera de hotel. La joven había sido acusada de robar varios relojes. La directora del Centro Cívico pidió a Carlos y Yolanda que se hicieran cargo del caso.

La pareja de policías añadió un nuevo éxito a su lista y lograron demostrar que Clara era inocente de todo aquello de lo que se le acusaba. Luna confesó a Carol que Iker le parecía atractivo. La gerente del Moonlight decidió dar un paso adelante y conocer más al inspector del CNI.

Daniel trató de agredir a Soledad y fue detenido

Mientras tanto, Sheila apoyó a Soledad tras la denuncia a Daniel. Este irrumpió en casa de Espe, amenazando a madre e hija. Afortunadamente, Espe, junto con Carlos, llegó a tiempo a su hogar y evitó una tragedia. El maltratador fue detenido y ya en prisión le escribió a Soledad una carta.

María siguió convaleciente en el hospital al mismo tiempo que Martina, para protegerse de cualquier represalia, negó a Víctor su relación con el atentado contra Quintero. Por su parte, Iker se cruzó con Isaías Lorenzo, un profesor y agente del CNI, que resultó tener contacto con Argos.

La policía interrogó a Osman por el atentado contra Quintero y le informó oficialmente que era sospechoso del intento de homicidio del traficante de armas. Paralelamente, María se mostró muy fría con Fernando. Este tuvo que soportar los reclamos de Néstor, que le culpó de lo que le había pasado a su novia: “Tú la pusiste en peligro”. Además, Carol y Durán hablaron finalmente del beso que se dieron.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io