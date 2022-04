Lidia y Néstor detienen a los autores de la agresión homófoba gracias a Mirza. Los agentes tratan de compensar al joven el buen gesto que tuvo al ayudar a la víctima que sufrió la golpiza. No obstante, el muchacho no es tan querido en el resto del mundo. Mirza es denunciado en su país por su homosexualidad y padece así el rechazo de su familia.



Por otro lado, Luna e Iker se acuestan. La relación entre los dos va viento en popa, hasta que, tras un operativo fallido, Iker recibe una inesperada visita en su casa. El hombre debe centrarse más en su trabajo y lleva con el máximo secretísimo las operaciones que está llevando a cabo para detener a Argos. Esto provoca cierto recelo en Luna, que necesita saber qué oculta su enamorado y cuál es su verdadera profesión. ¿Se confesará el agente del CNI ante su chica?

Víctor trata de proteger a Martina de Quintero

Cerca de allí, Víctor intenta desviar la atención de Quintero para proteger a Martina. Luego de mucho esfuerzo, el guardia de seguridad logra que Quintero se olvide de que alguien ayudó a Osman o ¿quizá es eso lo que él cree? Puede que Martina esté más en peligro que nunca.

Otra pareja que decide vivir abiertamente su amor es la formada por Rubén y Vega, quienes resuelven seguir adelante con su relación, aunque eso puede traerles algún que otro problema. A su vez, Argos cita a Iker para el día siguiente. ¿Estará el agente del CNI cerca de atrapar al buscado delincuente? Y, por si fuera poco, Carlos y Yolanda descubren que Clara no es quien les ha hecho creer.

